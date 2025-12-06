Valilik duyurdu: Karısını yerde tekmeleyen saldırgan tutuklandı

İddialara göre, olay geçtiğimiz Kasım ayında Çay ilçesine bağlı Koçerli köyünde yaşandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının yeni gün yüzüne çıktığı hadisede, geçimsizlik ve sürekli şiddete maruz kalması sebebiyle eşi G.K.'nin evinden ayrılan C.K., aynı köyde yaşayan kız kardeşinin evine sığınmıştı. Eşinin evden ayrılmasına öfkelenen G.K., karısının kaldığı kız kardeşinin konutuna gitti.

Karısıyla bir süre tartışan G.K., kısa sürede fiziki şiddete başvurdu. Eşi C.K., elindeki kovadaki suyu G.K.'nın üzerine dökerek ondan kurtulmaya çalıştı. Ancak bu durum, G.K.'yı daha da öfkelendirdi. Eline geçirdiği sopayla karısını darbetmeye başlayan G.K.'nın darbeleriyle C.K. çığlıklar atarak ve bağırarak yardım istedi. Yere düşen C.K. kendini korumak amacıyla bir taş almaya çalıştı. Fakat öfkesi dinmeyen G.K., karısının elinden taşı alıp sopayla şiddet uygulamaya devam etti. Yaşanan arbede sırasında yere yığılan C.K.'yı bu kez de tekmelemeye başladı. Şiddet anında G.K.'nın karısına "hadi karakola git" diye bağırması dikkat çeken anlardan biri oldu.

VALİLİK: SALDIRGAN TUTUKLANDI

Ortaya çıkan şiddet görüntülerinin ardından Afyonkarahisar Valiliği'nden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında, Çay ilçesi Koçbeyli Köyü'nde 2 Aralık 2025 tarihinde F.K, G.K, F.S. ve B.S. isimli şahıslar arasında bir kavga ihbarı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Olay yerine giden devriye ekipleri tarafından şüpheliler gözaltına alınmış olup G.K., isimli şahıs (görüntülerde karısına saldıran kişi) 5 Aralık 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, valilik tarafından yapılan açıklamada, söz konusu şahısların 24 Kasım tarihinde de başka bir kavga olayı nedeniyle daha önce gözaltına alındıkları bilgisi paylaşıldı.