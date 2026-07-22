Valilik duyurdu: O ilde 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı!

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, bölgede etkili olan olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek üç gün boyunca yasaklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Valilik duyurdu: O ilde 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı!
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Tekirdağ Valiliği, bölgede yaşanan olumsuz hava ve deniz şartlarına karşı yeni bir adım attı. Bu kapsamda yetkililer, Saray ilçesi sınırları içerisinde denize girilmesini geçici olarak durdurdu.

BOĞULMA VAKALARINA KARŞI 3 GÜNLÜK TEDBİR

Valilikten konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, hava ve denizdeki mevcut olumsuz koşullar sebebiyle yaşanabilecek suda boğulmaların önlenmesi amacıyla bu tedbirin hayata geçirildiği belirtildi. Kamuoyuyla paylaşılan karara göre, Saray ilçe sınırları içerisinde 22, 23 ve 24 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayacak şekilde toplam üç gün süreyle denize girişler tamamen yasaklandı.

Alınan karara harfiyen uyulmasının taşıdığı öneme dikkat çekilirken, yetkililer bölgedeki olumsuz hava ve deniz koşulları normale dönene kadar halkın denize girmemesi yönünde çağrıda bulundu.

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Tekirdağ denize girmek
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