Valilik duyurdu! O ilde denize girişler geçici olarak yasaklandı

Zonguldak'ta elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle yarın ve cumartesi öğlene kadar denize girişlere yasak getirildi. Valilik, vatandaşların can güvenliği için yasağa uyulmasını istedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Valilik duyurdu! O ilde denize girişler geçici olarak yasaklandı
Yayınlanma:

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla 21 Ağustos Cuma günü tam gün, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar ilimiz genelinde denize girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın güvenliği açısından belirtilen tarihlerde yasağa riayet etmeleri önemle rica olunur."

İstanbul 21 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!İstanbul 21 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!Yurt
Mürsel Güler'den Alparslan Kuytul yapılanmasına dikkat çeken iddialarMürsel Güler'den Alparslan Kuytul yapılanmasına dikkat çeken iddialarGündem
zonguldak denize girmek
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
Bursa'da yasa dışı bahis çetesine operasyon
Kocaeli Darıca'da sahilde 3 ceset bulundu
Ankara'da dev insan ticareti ve fuhuş operasyonu
Ankara'da film gibi 'Balkız' operasyonu!
Okullar açılmadan önce kırtasiyeler mercek altında
Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı!
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD ile müzakere çıkışı!
Kahramanmaraş'ta transformatör merkezinde patlama
Deprem uzmanı Okan Tüysüz uyardı
Çok Okunanlar
7 Milyon 100 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 7 Milyon 100 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı!
Kapış kapış gidecek! Ev temizliğini kolaylaştıran o ürün BİM’e geliyor Kapış kapış gidecek! Ev temizliğini kolaylaştıran o ürün BİM’e geliyor
Alacak verecek kavgası aileyi yıktı! Baba ve oğul hayatını kaybetti Alacak verecek kavgası aileyi yıktı! Baba ve oğul hayatını kaybetti
İstanbul 21 Ağustos kesintisi programı İstanbul 21 Ağustos kesintisi programı