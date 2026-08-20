Valilik duyurdu! O ilde denize girişler geçici olarak yasaklandı
Zonguldak'ta elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle yarın ve cumartesi öğlene kadar denize girişlere yasak getirildi. Valilik, vatandaşların can güvenliği için yasağa uyulmasını istedi.
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Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla 21 Ağustos Cuma günü tam gün, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar ilimiz genelinde denize girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın güvenliği açısından belirtilen tarihlerde yasağa riayet etmeleri önemle rica olunur."