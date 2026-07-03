Valilik duyurdu: O şehirde denize girmek 2 gün yasaklandı!

Ordu Valiliği, boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla meteorolojik uyarılar doğrultusunda 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde denize girmeyi yasakladı. Yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesine karşı alınan karar kapsamında ilçelere göre farklı saat dilimlerinde kısıtlamalar uygulanacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Valilik duyurdu: O şehirde denize girmek 2 gün yasaklandı!
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Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu, hafta sonu beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle harekete geçti. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 4 Temmuz Cumartesi günü Ordu'nun doğu kesimlerinde yer alan Altınordu, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde saat 14.00'ten sonra yüksek dalga ve rip akıntısı oluşması bekleniyor. İlin batı kesimindeki Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise bu tehlikenin gün boyu süreceği öngörüldü.

Komisyon, meteorolojik veriler doğrultusunda 4 Temmuz Cumartesi günü Perşembe, Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde saat 14.00 itibarıyla, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise gün boyunca denize girilmesini yasakladı.

PAZAR GÜNÜ KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Olumsuz hava şartlarının 5 Temmuz Pazar günü de devam etmesi bekleniyor. Tahminlere göre pazar günü il genelinde kuvvetli rüzgar etkili olacak ve bu duruma bağlı olarak yüksek dalga ile rip akıntısı oluşacak. Gelişmeler üzerine Ordu Valiliği kısıtlamanın kapsamını genişleterek, 5 Temmuz Pazar günü Ordu genelinde denize girmeyi tamamen yasakladı.

Alınan tedbirlerin kamuoyuna duyurulmasının ardından Ordu Valiliği yazılı bir açıklama yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Kısıtlama kararlarının olası boğulma vakalarının ve üzücü olayların önüne geçmek amacıyla alındığı belirtildi.

Valilik, herhangi bir can kaybı yaşanmaması için vatandaşlardan alınan kararlara harfiyen uymalarını ve gereken hassasiyeti göstermelerini istedi.

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