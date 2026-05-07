Valilik duyurdu: Ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kocaeli Valiliği, muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla 15 Mayıs – 1 Kasım 2026 tarihleri arasında kent genelindeki ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Sadece tescilli mesire alanlarında kontrollü pikniğe izin verilirken; anız yakmaktan havai fişek kullanımına, ATV sürüşünden konaklamaya kadar pek çok faaliyete ağır kısıtlamalar ve hapis cezasına varan yaptırımlar getirildi.

YASAKLARIN KAPSAMI VE AYRINTILARI

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, orman varlığını korumak adına şu tedbirlerin uygulanacağı belirtildi:

1. Giriş ve Çıkış Kısıtlamaları

Tarih Aralığı: 15 Mayıs 2026 – 1 Kasım 2026 tarihleri arasında yetkili makamlarca belirlenen alanlar dışındaki ormanlık alanlara girilemeyecek.

Konaklama: Ormanlık alanlarda, konaklamalı orman parkları gibi önceden belirlenmiş noktalar haricinde gecelemek kesinlikle yasaklandı.

2. Ateş ve Yanıcı Madde Yasağı

Ormanlık alanlarda; mangal, semaver ve piknik tüpü eşliğinde ateşli piknik yapılamayacak.

Dilek feneri, meşale ve havai fişek gibi yangın çıkarma riski yüksek malzemelerin ormana sokulması ve kullanılması yasak kapsamına alındı.

3. Tarımsal Faaliyetler ve 4 KM Kuralı

Ormana bitişik alanlarda ve ormana 4 kilometre mesafede (yaylalar dahil) 24 saat boyunca anız, bağ-bahçe ve fındık altı temizliği gibi nedenlerle kontrollü ateş yakmak yasaklandı.

4. Araç ve Spor Faaliyetleri

Orman içinde ATV, UTV ve benzeri araçlar sadece belirlenmiş güzergahlarda kullanılabilecek.

Sportif ve eko-turizm faaliyetleri için Orman İşletme Müdürlüğü'nden özel izin alınması zorunlu olacak.



İSTİSNALAR: NEREDE PİKNİK YAPILABİLİR?

Yasak kararı tüm ormanları kapsasa da, vatandaşların mağdur olmaması için bazı istisnalar tanındı:

Resmi tescilli orman parkları, tabiat parkları ve mesire alanlarında kontrollü olmak kaydıyla piknik yapılabilecek.

Bu alanları işleten gerçek kişi ve kurumların; en az 2,5 tonluk seyyar su tankeri veya yeterli basınçlı hidrofor sistemine sahip su depolarını hazır bulundurması zorunlu tutuldu.





CEZASI NE KADAR?

Valilik açıklamasında, yasaklara uymayanlar hakkında hem idari para cezası hem de adli işlem uygulanacağı vurgulandı. Özellikle dikkatsizlik sonucu yangına sebebiyet verenler için hapis cezası süreçlerinin işletileceği hatırlatıldı.