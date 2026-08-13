Valilik duyurdu! Silivri'deki yangın kontrol altında

İstanbul Valiliği, Silivri ilçesinde tarlalık alanda meydana gelen geniş çaplı yangına ilişkin sürecin tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Olay, saat 13.45 sıralarında Akören Mahallesi'nde başladı. İlk etapta anız yangını olarak ortaya çıkan alevler, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da devreye girmesiyle hızla geniş bir alana yayıldı.

Yangının kısa sürede tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine alarm durumuna geçildi ve İstanbul'un tüm ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edilerek söndürme çalışmalarına destek verdi.

VALİLİK SAAT VERDİ: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Geniş çaplı itfaiye operasyonunun ardından İstanbul Valiliği, sahadaki son durumu paylaştı. Yapılan resmi açıklamada, Silivri'de çıkan yangının saat 17.45 itibarıyla kontrol altına alındığı bildirildi. Alevlerin büyük ölçüde bastırılmasına rağmen ekiplerin mesaisi bitmedi; alanın yeniden alevlenmesini engellemek amacıyla yürütülen soğutma çalışmalarının aktif olarak devam ettiği kaydedildi.

"YARALI VE CAN KAYBI YOK"

Yangın bölgesine giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, söndürme operasyonunu yerinde inceleyerek sahadaki görevlilerden detaylı bilgi aldı. Değerlendirmelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aslan, müdahale edilen alanın büyüklüğüne ve rüzgar tehlikesinin sürdüğüne dikkat çekti.

İBB Başkan Vekili Aslan, sahadaki son durumu şu sözlerle aktardı:

"9.5 kilometrekarelik alanda 71 araç, 205 personel yangına müdahale etti. Rüzgarla beraber yayılma ihtimali var. Bütün tedbirleri alıyoruz. Başka ekipler de olay yerine gelecek. Şu an kontrol altına almış gibi duruyoruz ama rüzgar çok şiddetli. Yaralı ve can kaybı yok. Birkaç tane metruk binalarda ve yeni yapılan binalarda zarar var. Canlı yaşayan binada problemlerimiz olmadı. Alan çok geniş, yaz ayı otlar kuru"