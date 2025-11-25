Valilik duyurdu: Taksim'deki metro istasyonları geçici olarak kapatıldı

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, kentteki kritik ulaşım noktalarından olan Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağı duyuruldu.

Valilik duyurdu: Taksim'deki metro istasyonları geçici olarak kapatıldı
Yayınlanma:

Metro İstanbul tarafından X sosyal medya platformu üzerinden yapılan resmi duyuruda, İstanbul Valiliği'nin aldığı kararın uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı (M2) ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı (F1) üzerindeki önemli değişiklikler duyuruldu: "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. ⁠Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

