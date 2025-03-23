Valilik duyurdu, yollar trafiğe kapatılacak: Alternatif güzergâhlar açıklandı

Yapılan açıklamada, kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar hakkında detaylı bilgi verildi.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR (SAAT 16.00’DAN İTİBAREN):

Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Macar Kardeşler Caddesi ve bağlantılı yollar

15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bağlantılı yollar

Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Vezneciler Caddesi ve bağlantılı yollar

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bağlantılı yollar

Atatürk Bulvarı ve bağlantılı yollar

Sahil Kennedy Caddesi (Samatya–Sirkeci arası) ve bu bölgedeki bağlantılı yollar

Reşadiye Caddesi ve bağlantılı yollar

Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bağlantılı yollar

Galata Köprüsü ve bu bölgeye çıkan yollar

Atatürk Köprüsü ve bağlantılı yollar

ALTERNATİF KULLANILABİLECEK YOLLAR:

Yıl Caddesi

Namık Kemal Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi (belirtilmeyen bölümler)

E-5 D100 Karayolu

Valilik, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için bu güzergâhlara dikkat etmelerini ve mümkünse alternatif yolları tercih etmelerini rica etti. Tedbirlerin ne zaman sona ereceği ise ilerleyen günlerde duyurulacak.