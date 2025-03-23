Valilik duyurdu, yollar trafiğe kapatılacak: Alternatif güzergâhlar açıklandı
İstanbul Valiliği, 23 Mart 2025 Pazar günü alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde bazı ana arterlerin saat 16.00’dan itibaren trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar hakkında detaylı bilgi verildi.
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR (SAAT 16.00’DAN İTİBAREN):
Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
Macar Kardeşler Caddesi ve bağlantılı yollar
15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bağlantılı yollar
Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
Vezneciler Caddesi ve bağlantılı yollar
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bağlantılı yollar
Atatürk Bulvarı ve bağlantılı yollar
Sahil Kennedy Caddesi (Samatya–Sirkeci arası) ve bu bölgedeki bağlantılı yollar
Reşadiye Caddesi ve bağlantılı yollar
Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bağlantılı yollar
Galata Köprüsü ve bu bölgeye çıkan yollar
Atatürk Köprüsü ve bağlantılı yollar
ALTERNATİF KULLANILABİLECEK YOLLAR:
Yıl Caddesi
Namık Kemal Caddesi
Sahil Kennedy Caddesi (belirtilmeyen bölümler)
E-5 D100 Karayolu
Valilik, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için bu güzergâhlara dikkat etmelerini ve mümkünse alternatif yolları tercih etmelerini rica etti. Tedbirlerin ne zaman sona ereceği ise ilerleyen günlerde duyurulacak.