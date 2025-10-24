Valilik kararı açıkladı: Okullar o saatten sonra tatil!

İstanbul için meteorolojik kaynaklardan ardı ardına kritik uyarılar yapıldı. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün megakent genelinde fırtına ve şiddetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ: OKULLAR 16.00'DAN SONRA TATİL!

Peş peşe gelen bu uyarıların ardından İstanbul Valiliği de önemli bir karar aldı. Valilik, beklenen fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle kent genelindeki okulların eğitim faaliyetlerine ilişkin bir düzenleme yaptı. Alınan karara göre, İstanbul'daki tüm okulların bugün saat 16:00'dan sonra tatil edilmesine karar verildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa Yakası'nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitim tatil edilmiştir. Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır."