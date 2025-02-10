Valilik uyardı: Bu bölgelere giriş yasak!

Şırnak Valiliği, kentte belirlenen bazı bölgelerin 15 gün süreyle “özel güvenlik bölgesi” ilan edildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Valilik uyardı: Bu bölgelere giriş yasak!
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Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla bu kararın alındığı belirtildi. 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında ilan edilen özel güvenlik bölgeleri şunlar:

🔹 Bestler-Dereler (Merkez İlçe)
🔹 Gabar Dağı (Güçlükonak)
🔹 Cudi Dağı (Merkez, Cizre ve Silopi İlçeleri)
🔹 Kurt Dağı (Silopi ve Uludere)
🔹 Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa Bölgeleri ve Suhurpaşa Yaylası (Beytüşşebap İlçesi)
🔹 İncebel Dağları, Faraşin, Altındağları ve Oymakaya Bölgesi (Beytüşşebap ve Uludere)

Valilik, 11-25 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak uygulama kapsamında, bu bölgelere izinsiz girmenin tehlikeli olabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Koordinat bilgileri valiliğin internet sitesinde yayımlandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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