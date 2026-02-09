Valilik uyardı: İstanbul ve Marmara'da şiddetli fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, yaklaşan kuvvetli hava olayları nedeniyle harekete geçti. Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerini etkisi altına alması beklenen fırtına için vatandaşlara peş peşe uyarılar yapıldı.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine dayanarak Marmara Bölgesi için acil bir duyuru yayınladı.
Yapılan değerlendirmelere göre, rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.
Marmara genelinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği bildirildi.
Fırtınanın Marmara Bölgesi'ndeki etkisinin yarın öğle saatlerinden sonra kaybolması öngörülüyor. Valilik, vatandaşları yaşanabilecek tehlikelere karşı net bir dille uyardı ve açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
BATI KARADENİZ İÇİN DE ALARM VERİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uyarının kapsamını genişleterek Batı Karadeniz'in doğusu için de tahminlerini paylaştı.
Bölgede rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan sert eseceği belirtildi.
Batı Karadeniz'de de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde beklenen hava olayının, aynı günün akşam saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.