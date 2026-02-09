Valilik uyardı: İstanbul ve Marmara'da şiddetli fırtına bekleniyor

Fırtınanın Marmara Bölgesi'ndeki etkisinin yarın öğle saatlerinden sonra kaybolması öngörülüyor. Valilik, vatandaşları yaşanabilecek tehlikelere karşı net bir dille uyardı ve açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."