Valilik uyardı: İstanbul'a sağanak ve soğuk hava geliyor

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerini paylaşarak kent genelinde etkili olacak yeni hava durumu sistemine ilişkin uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre İstanbul, Salı akşam saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Yağışların özellikle 22 Nisan 2026 Çarşamba günü kentin Anadolu Yakası ile Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli şekilde görülmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR 6 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR

Yağışlı havayla birlikte megakentte sıcaklık değerlerinde de belirgin bir düşüş gözlemlenecek. Çarşamba günü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor. Söz konusu yağışlı sistemin 23 Nisan 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde İstanbul'u terk edeceği öngörülüyor. Düşen sıcaklıklar ise 24 Nisan 2026 Cuma günü itibarıyla yeniden yükselişe geçerek mevsim normallerine dönecek.

Bu akşam ve gece saatlerinde rüzgarın güneyli yönlerden esmesi beklendiği bildirildi. Yetkililer, güneyli rüzgarların etkisiyle yaşanabilecek soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.