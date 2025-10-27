Valilik uyardı: İstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla kentte geniş çaplı bir trafik düzenlemesine gidileceğini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Valilik uyardı: İstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yayınlanma:

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek olan etkinlikler sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı yönünde bir duyuru yayımladı.

KAPANMA SAAT 05.45'TE BAŞLAYACAK

Valilik tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, "Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, 29 Ekim Çarşamba günü saat 05.45'ten itibaren programların bitimine kadar bazı yolların trafiğe kapatılmış olacağı belirtildi.

Bu kapsamda trafiğe kapalı olacak şekilde belirlenen yollar ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar ise şöyle:

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Halıcılar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlı Pınar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı, Kaleboyu Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı, Sulukule Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı."

Bu yollara alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da akşam saatlerine dikkat!Meteoroloji uyardı: İstanbul'da akşam saatlerine dikkat!Yurt
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu skandalı duyurdu: 571 hakemin 371'inde bahis hesabı var, 152'si aktif oynuyor!TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu skandalı duyurdu: 571 hakemin 371'inde bahis hesabı var, 152'si aktif oynuyor!Spor
29 ekim bazı yollar trafiğe kapatılacak
Günün Manşetleri
İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler!
İstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
571 hakemin 371'inde bahis hesabı var, 152'si aktif oynuyor!
İşsizlik rakamları açıklandı
Beyanname vermeyen 2 bin 335 mükellef tek tek belirlendi
Arsalarına sahte eser gömdüler, 'uydu görüntüsü' ile kandırdılar!
Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
Vatan Partisi’nden ilk değerlendirme
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
Vatan Partisi İstanbul İl Kurultayı tamamlandı!
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor!
Dolar vurdu, altın düştü! Dolar vurdu, altın düştü!
İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler! İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler!
Havalara aldanmayın! Havalara aldanmayın!
Bu fiyatlar cepleri yakacak! Bu fiyatlar cepleri yakacak!