Valilik uyardı! Karla karışık yağmur kapıda

İstanbul Valiliği, 7 Nisan Pazartesi gününden itibaren şehri etkisi altına alacak soğuk ve yağışlı hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Valilik, karla karışık yağmur, don ve buzlanma riskine dikkat çekerek tedbirli olunmasını istedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Valilik uyardı! Karla karışık yağmur kapıda
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İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine dayanarak yaptığı açıklamada, 7 Nisan Pazartesi gününden itibaren İstanbul’un soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi. Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak ülke genelinde sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, halihazırda mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların, 7 Nisan Pazartesi günü Trakya bölgesinden (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) başlayarak düşeceği belirtildi. Hafta boyunca devam etmesi beklenen soğuk hava nedeniyle bölge genelinde sıcaklıkların 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normallerinin altına ineceği ifade edildi.

YAĞMUR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

İstanbul’da pazartesi günü yer yer kuvvetli yağışların görülmesi beklenirken, 8 Nisan Salı günü ise başta İstanbul olmak üzere Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yağmurun karla karışık şekilde yağabileceği belirtildi. Bu durumun özellikle yüksek kesimlerde don ve buzlanma riskini beraberinde getireceği uyarısı yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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