Valilik uyardı: O araçların trafiğe çıkışı saat 22.00'ye kadar yasaklandı

Meteorolojik verilere göre, kent genelinde sabah saatlerinde başlayan rüzgar güney ve güneybatı yönlerden sert esiyor. Yapılan değerlendirmelerde fırtınanın hızının saatte 50-70 kilometre arasında seyrettiği, yüksek kesimlerde ise rüzgarın şiddetinin yer yer saatte 80-90 kilometreye kadar ulaştığı belirlendi.

SAAT 22.00'YE KADAR TRAFİĞE ÇIKAMAYACAKLAR

Fırtınanın etkisini artırması üzerine Kocaeli Valiliği, olası kazaların önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla tedbir kararı aldı.

Valilikten yapılan duyuruya göre; motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı bugün saat 22.00'ye kadar yasaklandı.