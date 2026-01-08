Valilik uyardı: O araçların trafiğe çıkışı saat 22.00'ye kadar yasaklandı

Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran ve hızı yer yer 90 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına nedeniyle Valilik harekete geçti. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan hava koşulları sonrası belirli araç grupları için geçici süreyle yasak kararı alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Meteorolojik verilere göre, kent genelinde sabah saatlerinde başlayan rüzgar güney ve güneybatı yönlerden sert esiyor. Yapılan değerlendirmelerde fırtınanın hızının saatte 50-70 kilometre arasında seyrettiği, yüksek kesimlerde ise rüzgarın şiddetinin yer yer saatte 80-90 kilometreye kadar ulaştığı belirlendi.

SAAT 22.00'YE KADAR TRAFİĞE ÇIKAMAYACAKLAR

Fırtınanın etkisini artırması üzerine Kocaeli Valiliği, olası kazaların önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla tedbir kararı aldı.

Valilikten yapılan duyuruya göre; motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı bugün saat 22.00'ye kadar yasaklandı.

