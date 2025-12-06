Valilik ve AKOM’dan İstanbul’a uyarı: Sağanak çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji, 7 Aralık Pazar günü İstanbul için sarı kodlu uyarı verdi. Valilik ve AKOM, kuvvetli sağanak nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

İstanbul Valiliği, 7 Aralık Pazar günü kentte beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldığını duyurdu. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, “Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de yarın kent genelinde gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. AKOM, pazar günü beklenen yağış miktarının 20 ile 40 kilogram arasında olacağını bildirdi.

Yetkililer, yağışın özellikle sabah ve öğle saatlerinde etkisini artırabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

