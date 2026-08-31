Valilik ve Kaymakamlık duyurdu! O sahillere girişler 1 gün süreyle yasaklandı

Valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılan peş peşe açıklamalarda, rip akıntısı ve dalga boyu nedeniyle oluşabilecek boğulma tehlikelerine karşı vatandaşlar uyarıldı.

TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ'DEN PEŞ PEŞE YASAK KARARI

Karadeniz'e kıyısı bulunan iki ilçede alınan kararların detayları:

Tekirdağ / Saray: Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz sınırları içerisinde 31.08.2026 Pazartesi (bugün) 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kırklareli / Vize: Vize Kaymakamlığı ise ilçe sınırları içindeki Kıyıköy başta olmak üzere tüm plaj ve sahillerde denize girişlerin gün boyunca durdurulduğunu bildirdi.