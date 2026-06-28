Valilik yasaklamıştı! Denizde kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor
Ordu'nun Ünye ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için suya giren 17 yaşındaki Aytekin Ergin dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Denize girme yasağına rağmen yaşanan olayın ardından, çok sayıda ekibin denizde ve kayalıklarda başlattığı arama çalışmaları sürüyor.
Olay, Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ayanikola Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil kenarına arkadaşlarıyla birlikte giden 17 yaşındaki Aytekin Ergin serinlemek amacıyla suya girdi. Suda vakit geçiren genç, bir süre sonra dalgalara kapılarak sürüklendi ve gözden kayboldu.
Gencin dalgalar arasında kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay mahalline itfaiye, polis ve dalgıç ekipleri sevk edildi.
Kayıp çocuğu bulmak amacıyla bölgeye intikal eden çok sayıda ekip, arama tarama faaliyetlerini denizde ve özellikle kıyı şeridindeki kayalık bölgelerde yoğunlaştırdı.
Çalışmaların kapsamı genişlerken, bölgeye sahadaki operasyona destek vermesi amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de yönlendirildi. Ekiplerin genci bulmaya yönelik arama kurtarma mesaisi an itibarıyla kesintisiz devam ediyor.
Ordu Valiliği, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar, bunun tetiklediği yüksek dalgalar ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesine karşı vatandaşları uyarmıştı. Valilik tarafından daha önce yapılan açıklamada, can güvenliği gerekçesiyle 28 Haziran Pazar günü Ordu il genelinde denize girmenin yasaklandığı duyurulmuştu.