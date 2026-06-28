Valilik yasaklamıştı! Denizde kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor

Ordu Valiliği, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar, bunun tetiklediği yüksek dalgalar ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesine karşı vatandaşları uyarmıştı. Valilik tarafından daha önce yapılan açıklamada, can güvenliği gerekçesiyle 28 Haziran Pazar günü Ordu il genelinde denize girmenin yasaklandığı duyurulmuştu.