Valilikler peş peşe yasakladı! 10 il ve ilçede denize girmek kesinlikle yasak

Karadeniz ve Marmara genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, dev dalgalar ve ölümcül risk taşıyan rip akıntısı (çeken akıntı) nedeniyle tam 10 ilde denize girmek geçici süreyle yasaklandı.

Sahillere kırmızı bayraklar çekilirken, emniyet, jandarma ve cankurtaran ekipleri kıyı şeritlerinde yoğun güvenlik önlemleri alarak vatandaşları sahillerden uzaklaştırmaya başladı.

İSTANBUL VE MARMARA HATTINDA HAFTA SONU YASAĞI

Özellikle hafta sonu tatilini plajlarda geçirmek isteyen vatandaşları ilgilendiren yasak kararlarının detayları il il ve ilçe ilçe şu şekilde şekillendi:

İstanbul: Kentin Karadeniz kıyısında yer alan ve akıntı riskinin en yüksek olduğu Beykoz, Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde hafta sonu boyunca denize girilmesine kesinlikle izin verilmeyecek.

Kocaeli: Dalgalı yapısıyla bilinen Kandıra ilçesindeki tüm plajlarda iki gün süreyle denize girişler tamamen yasaklandı.

Kırklareli: Demirköy ilçesinde denizdeki tehlike seviyesini belirten kırmızı bayraklar çekildi, girişler durduruldu.

Tekirdağ: Saray ilçesindeki saklı koy ve plajlarda iki gün boyunca denize girmek yasak kapsamına alındı.

KARADENİZ SAHİL ŞERİDİ TAMAMEN KAPATILDI

Sarı kodlu sağanak yağışların vurduğu Doğu ve Orta Karadeniz hattında da Valilikler peş peşe acil durum kararları yayımladı. Olumsuz deniz şartları nedeniyle denize girilmesinin yasaklandığı Karadeniz şehirleri şunlar oldu:

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin valilikleri, kıyı şeritlerindeki tüm plajlarda boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girişleri geçici olarak tamamen askıya aldı.

YETKİLİLERDEN HAYATİ UYARI: "RİP AKINTISINA DİKKAT EDİN"

Afet koordinasyon merkezleri ve sahil güvenlik komutanlıkları, yasak kararının keyfi olmadığını vurgulayarak vatandaşları uyardı. Fırtınalı havalarda Karadeniz sahillerinde sıkça görülen ve çok iyi yüzücüleri bile denizin derinliklerine çeken rip akıntısı riskine karşı sahil şeritlerindeki tabelalara ve görevlilerin anonslarına istisnasız uyulması gerektiği belirtildi. Yasak kararlarının hava şartlarının düzelmesiyle birlikte yeniden değerlendirileceği açıklandı.