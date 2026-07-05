Valilikler peş peşe yasakladı! 10 il ve ilçede denize girmek kesinlikle yasak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yayımladığı şiddetli fırtına, sağanak yağış ve yüksek dalga uyarılarının ardından Valilikler ve Kaymakamlıklar acil koduyla harekete geçti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Valilikler peş peşe yasakladı! 10 il ve ilçede denize girmek kesinlikle yasak
Yayınlanma: Güncellenme:

 Karadeniz ve Marmara genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, dev dalgalar ve ölümcül risk taşıyan rip akıntısı (çeken akıntı) nedeniyle tam 10 ilde denize girmek geçici süreyle yasaklandı.

Sahillere kırmızı bayraklar çekilirken, emniyet, jandarma ve cankurtaran ekipleri kıyı şeritlerinde yoğun güvenlik önlemleri alarak vatandaşları sahillerden uzaklaştırmaya başladı.

İSTANBUL VE MARMARA HATTINDA HAFTA SONU YASAĞI

Özellikle hafta sonu tatilini plajlarda geçirmek isteyen vatandaşları ilgilendiren yasak kararlarının detayları il il ve ilçe ilçe şu şekilde şekillendi:

İstanbul: Kentin Karadeniz kıyısında yer alan ve akıntı riskinin en yüksek olduğu Beykoz, Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde hafta sonu boyunca denize girilmesine kesinlikle izin verilmeyecek.
Kocaeli: Dalgalı yapısıyla bilinen Kandıra ilçesindeki tüm plajlarda iki gün süreyle denize girişler tamamen yasaklandı.
Kırklareli: Demirköy ilçesinde denizdeki tehlike seviyesini belirten kırmızı bayraklar çekildi, girişler durduruldu.
Tekirdağ: Saray ilçesindeki saklı koy ve plajlarda iki gün boyunca denize girmek yasak kapsamına alındı.

KARADENİZ SAHİL ŞERİDİ TAMAMEN KAPATILDI

Sarı kodlu sağanak yağışların vurduğu Doğu ve Orta Karadeniz hattında da Valilikler peş peşe acil durum kararları yayımladı. Olumsuz deniz şartları nedeniyle denize girilmesinin yasaklandığı Karadeniz şehirleri şunlar oldu:

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin valilikleri, kıyı şeritlerindeki tüm plajlarda boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girişleri geçici olarak tamamen askıya aldı.

YETKİLİLERDEN HAYATİ UYARI: "RİP AKINTISINA DİKKAT EDİN"

Afet koordinasyon merkezleri ve sahil güvenlik komutanlıkları, yasak kararının keyfi olmadığını vurgulayarak vatandaşları uyardı. Fırtınalı havalarda Karadeniz sahillerinde sıkça görülen ve çok iyi yüzücüleri bile denizin derinliklerine çeken rip akıntısı riskine karşı sahil şeritlerindeki tabelalara ve görevlilerin anonslarına istisnasız uyulması gerektiği belirtildi. Yasak kararlarının hava şartlarının düzelmesiyle birlikte yeniden değerlendirileceği açıklandı.

Altın fiyatlarında rekor pazar! Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL oldu?Altın fiyatlarında rekor pazar! Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL oldu?Ekonomi
Deniz yasak valilik
Günün Manşetleri
İran'dan Hürmüz Boğazı kararı
10 il ve ilçede denize girmek kesinlikle yasak
10 Milyar Liralık para trafiği deşifre oldu
Emniyet şafak vakti hücre evlerini bastı!
324 milyon liralık şüpheli para trafiğine operasyon
Balon turizminde yolcu sayısı başkent nüfusunu aştı
14 ilde dev siber operasyon! 306 şüpheli yakalandı
Milyonluk kaçakçılık şebekesi çökertildi!
Avrupa’da 1’inci, dünyada 7’nci sıradayız
3 ayda 6,6 milyar liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi!
Çok Okunanlar
Meteoroloji 5 İle 'Sarı Kod' çaktı! Pazar günü metrekareye 60 KG yağış düşecek Meteoroloji 5 İle 'Sarı Kod' çaktı! Pazar günü metrekareye 60 KG yağış düşecek
Akaryakıtta ÖTV zammı sonrası tarihi zirve! 5 Temmuz benzin ve motorin fiyatları Akaryakıtta ÖTV zammı sonrası tarihi zirve! 5 Temmuz benzin ve motorin fiyatları
Altın fiyatlarında rekor pazar! Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL oldu? Altın fiyatlarında rekor pazar! Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL oldu?
Beylikdüzü'ndeki evlat faciasında babanın ilk ifadesi! Beylikdüzü'ndeki evlat faciasında babanın ilk ifadesi!
Akdeniz'de korkutan deprem! Akdeniz'de korkutan deprem!