Valilik'ten kritik karar: Ormanlara girişler 3 ay boyunca yasaklandı!

Yaz mevsiminde artan sıcaklıklar ve kuraklıkla birlikte, Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Bolu’da da orman yangını riski yükseliyor. Bu kapsamda Bolu Valiliği, orman yangınlarıyla etkin mücadele amacıyla 1 Temmuz – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında il genelindeki tüm ormanlık alanlara girişleri yasakladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, alınan bu kararın orman yangınlarını önlemek amacıyla hayati önem taşıdığı vurgulandı. Uygulama süresince ormanlık alanlara izinsiz girişler kolluk kuvvetleri tarafından denetlenecek.

PİKNİK SAATLERİ VE KULLANIM ŞARTLARI BELİRLENDİ

Yasak kararında, vatandaşların piknik yapma hakları tamamen kaldırılmadı ancak belirli kurallara bağlandı. Buna göre, orman ve tabiat parklarında 10.00-20.00 saatleri arasında yalnızca yer ateşi yakılmadan; ocak, barbekü, mangal, piknik tüpü ve semaver gibi ekipmanlarla piknik yapılmasına izin verilecek.

Abant Milli Parkı gibi özel koruma alanlarında ise yalnızca piknik tüpü kullanımı serbest bırakıldı. Bu alanlarda barbekü, mangal ve semaver kullanımı tamamen yasaklandı.

Valilik açıklamasında yalnızca piknik kurallarına değil, yangına sebebiyet verebilecek diğer unsurlara da dikkat çekildi. Ormanlık alanlara yakın bölgelerde havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı maddelerin kullanımı da yasaklandı.