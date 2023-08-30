Valizinde 3 kilo uyuşturucu getirmiş! O şüpheli Antalya'da yakalandı

Yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik ekiplerin operasyonları sürüyor. Son olarak Antalya'da önemli bir operasyona imza atıldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin yurt dışından sentetik uyuşturucu getirdiği ve bunları piyasaya süreceğini tespit etti.

Adresin belirlenmesiyle birlikte yapılan operasyonda, zanlının valizinde 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ve 630 bin İran riyali ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.