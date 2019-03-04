Van'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Van'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Van'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Aziz Çifti





Adalet ve Kalkınma Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Necdet Takva (Cumhur İttifakı)

Bahçesaray : Meki Arvas (Cumhur İttifakı)

Başkale: İsmail Ayaz (Cumhur İttifakı)

Çaldıran: Şefik Ensari (Cumhur İttifakı)

Çatak: Abdurrahman Şeylan (Cumhur İttifakı)

Edremit: İsmail Say (Cumhur İttifakı)

Erciş: Abdulmenaf Turan (Cumhur İttifakı)

Gevaş: Murat Sezer (Cumhur İttifakı)

Gürpınar: Hayrullah Tanış (Cumhur İttifakı)

İpekyolu: Muhsin Aydın (Cumhur İttifakı)

Muradiye: Kemal Polat (Cumhur İttifakı)

Özalp: Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları (Cumhur İttifakı)

Saray: Kemalettin Araci (Cumhur İttifakı)

Tuşba: Salih Akman (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Nurettin Beyaz

Bahçesaray: Hasan Rahmi Kızıl

Başkale: İbrahim Teyfun

Çaldıran: Muhammed Aladağ

Çatak: Abdulcelil Temel



Edremit: İdris Takva



Erciş: Ekrem Uçak



Gevaş: Musa Baran



Gürpınar: Selim Karakuş



İpekyolu: Sinan Solmaz



Muradiye: Yavuz Demir



Özalp: Oktay Sağlam



Saray: Şaban Günbaş



Tuşba: İzzet Kartal



İYİ Parti

Van Büyükşehir Belediyesi: Serkan Saygın

Bahçesaray : Cevdet Görünüş

Başkale: Şermin Bozkurt



Çaldıran: Harun Bayrak



Edremit: Nedim Polat



Gevaş: Selahattin Nergis



Gürpınar: Çetin Melat



İpekyolu: Abdullah Akbaş



Muradiye: Zafer Çelik



Tuşba: Ejder Koç



Halkların Demokratik Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Bedia Özgökçe Ertan

Bahçesaray: Mehmet Garip Aykut

Başkale: Erkan Acar

Çaldıran: Leyla Atsak

Çatak: Murat Bozdemir

Edremit: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

Erciş: Yıldız Çetin

Gevaş: Veysi Şeker

Gürpınar: Rojbin Akdağ

İpekyolu: Azim Yacan

Muradiye: Yılmaz Şalan

Özalp: Yakup Almaç

Saray: Caziye Duman

Tuşba: Yılmaz Berki



Saadet Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Fethullah Erbaş

Bahçesaray: Hasan Birgül

Başkale: İrfan İlhan

Çaldıran: Mehmet Akif Taşkıran

Çatak: Abdüssamet Keskin

Edremit: İdris Aksona

Erciş: Murat Demir

Gevaş: Kemal Kuşci

Gürpınar: Mehmet Engin Güngör

İpekyolu: Asena Türkoğlu Ateş

Muradiye: Nafiz Keramettin Mehmetağaoğlu

Özalp: Nihat Güler



Saray: Mehmet Bildirici



Tuşba: Tarık Cerlet



Bağımsız Türkiye Partisi

Büyükşehir: Muzafer Yağmur

Bahçesaray: Halil İbrahim Fidan

Başkale: Sefer Sağlam

Çaldıran: Mehmet Kayıkçı

Çatak: Adile Tutuş

Edremit: Nadir Aykaç

Erciş: Hamza Kayıkçı

Gevaş: Abdurrahman Nural Tandoğan

Gürpınar: Yahya Garip

İpekyolu: Cavit Rastgeldi

Muradiye: Bekir Uçar

Özalp: Cemile Yağmur

Saray: Aygül Gören

Tuşba: Kadir Demirci



Demokratik Sol Parti

Van Büyükşehir Belediyesi: Cavit Çuyrak





Büyük Birlik Partisi

Bahçesaray: İdris Ahi

Çaldıran: Kazım Varçin



Türkiye Komünist Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Erdinç Özer

Başkale: Hikmet Gençel



Bağımsız adaylar

Muradiye: Şeref Gökhan

Tuşba: Kaya Ortasaç