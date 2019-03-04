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Van 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

 Van'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Van 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Van'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Kesinleşen listelere göre Van'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar: 

Vatan Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Aziz Çifti


Adalet ve Kalkınma Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Necdet Takva (Cumhur İttifakı)
Bahçesaray : Meki Arvas (Cumhur İttifakı)
Başkale: İsmail Ayaz (Cumhur İttifakı)
Çaldıran: Şefik Ensari (Cumhur İttifakı)
Çatak: Abdurrahman Şeylan (Cumhur İttifakı)
Edremit: İsmail Say (Cumhur İttifakı)
Erciş: Abdulmenaf Turan (Cumhur İttifakı)
Gevaş: Murat Sezer (Cumhur İttifakı)
Gürpınar: Hayrullah Tanış (Cumhur İttifakı)
İpekyolu: Muhsin Aydın (Cumhur İttifakı)
Muradiye: Kemal Polat (Cumhur İttifakı)
Özalp: Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları (Cumhur İttifakı)
Saray: Kemalettin Araci (Cumhur İttifakı)
Tuşba: Salih Akman (Cumhur İttifakı) 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Van Büyükşehir Belediyesi: Nurettin Beyaz
Bahçesaray: Hasan Rahmi Kızıl
Başkale: İbrahim Teyfun
Çaldıran: Muhammed Aladağ 
Çatak: Abdulcelil Temel 

Edremit: İdris Takva 

Erciş: Ekrem Uçak 

Gevaş: Musa Baran 

Gürpınar: Selim Karakuş 

İpekyolu: Sinan Solmaz 

Muradiye: Yavuz Demir 

Özalp: Oktay Sağlam 

Saray: Şaban Günbaş 

Tuşba: İzzet Kartal 

 İYİ Parti 
Van Büyükşehir Belediyesi: Serkan Saygın
Bahçesaray : Cevdet Görünüş 
Başkale: Şermin Bozkurt 

Çaldıran: Harun Bayrak 

Edremit: Nedim Polat 

Gevaş: Selahattin Nergis 

Gürpınar: Çetin Melat 

İpekyolu: Abdullah Akbaş 

Muradiye: Zafer Çelik 

Tuşba: Ejder Koç

Halkların Demokratik Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Bedia Özgökçe Ertan
Bahçesaray: Mehmet Garip Aykut
Başkale: Erkan Acar
Çaldıran: Leyla Atsak
Çatak: Murat Bozdemir
Edremit: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
Erciş: Yıldız Çetin
Gevaş: Veysi Şeker
Gürpınar: Rojbin Akdağ
İpekyolu: Azim Yacan
Muradiye: Yılmaz Şalan
Özalp: Yakup Almaç
Saray: Caziye Duman
Tuşba: Yılmaz Berki

Saadet Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Fethullah Erbaş
Bahçesaray: Hasan Birgül
Başkale: İrfan İlhan
Çaldıran: Mehmet Akif Taşkıran
Çatak: Abdüssamet Keskin
Edremit: İdris Aksona
Erciş: Murat Demir
Gevaş: Kemal Kuşci
Gürpınar: Mehmet Engin Güngör
İpekyolu: Asena Türkoğlu Ateş
Muradiye: Nafiz Keramettin Mehmetağaoğlu 
Özalp: Nihat Güler 

Saray: Mehmet Bildirici 

Tuşba: Tarık Cerlet

Bağımsız Türkiye Partisi
Büyükşehir: Muzafer Yağmur
Bahçesaray: Halil İbrahim Fidan
Başkale: Sefer Sağlam
Çaldıran: Mehmet Kayıkçı
Çatak: Adile Tutuş
Edremit: Nadir Aykaç
Erciş: Hamza Kayıkçı
Gevaş: Abdurrahman Nural Tandoğan
Gürpınar: Yahya Garip
İpekyolu: Cavit Rastgeldi
Muradiye: Bekir Uçar 
Özalp: Cemile Yağmur
Saray: Aygül Gören
Tuşba: Kadir Demirci

Demokratik Sol Parti
Van Büyükşehir Belediyesi: Cavit Çuyrak


Büyük Birlik Partisi
Bahçesaray: İdris Ahi
Çaldıran: Kazım Varçin

Türkiye Komünist Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Erdinç Özer
Başkale: Hikmet Gençel

Bağımsız adaylar
Muradiye: Şeref Gökhan
Tuşba: Kaya Ortasaç

Etiketler; #van
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