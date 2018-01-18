Kalkınma Bakanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteği ile hazırlanan Tekstilkent 2. Etap, Van Kent Müzesi ve İskele Sahil Rekreasyonu Alanı 2. Etap projeleri tanıtıldı

Kalkınma Bakanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle Van'a 3 önemli proje kazandırılacak.



Kentteki bir otelde düzenlenen "Tekstilkent 2. Etap", "Van Kent Müzesi" ve "İskele Sahil Rekreasyonu Alanı 2. Etap" projelerinin tanıtım toplantısında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, bu projelerin Van için önemine değinerek, Kalkınma Bakanlığı'nın Cazibe Merkezi programı kapsamında Van'da yaptığı çok önemli işlerden birinin Tekstilkent Projesi olduğunu ifade etti.



Zorluoğlu, "Tekstilkent'te bini aşkın gencimizin, kadınımız, kızımız çalışıp üretiyor. Burada kalkınma ajansımız marifetinde bir program dahilinde ikinci etabını geliştirdik. Kaynağı hazır. 2018-2019 yıllarında inşallah yeni tekstil atölyeleri yükselecek." dedi.

Zorluoğlu, Kent Müzesi projesinin ise Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirileceğini, bu projenin kente ayrı bir güzellik katacağını belirterek, "Burada çok özgün bir proje uygulayacağız. Evliya Çelebi'nin gözünden Van'ı anlatacağız. Bu müzede daha yakın tarihimize yer vereceğiz." diye konuştu.



İskele Sahil Rekreasyonu Alanı 2. Etap projesinin ise Tuşba ilçesinde hayata geçirileceğini anlatan Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Van Gölü ile ilgili hassasiyetlerimiz var. Bu şehir için Van Gölü çok büyük öneme sahip. Bu nedenle bu proje önemli. Şu ana kadar ilk etabı yapıldı. Çok güzel olmuş. Van halkı belki de tarihinde ilk kez şehir merkezinde bu proje ile deniziyle buluşacak. Kalkınma ajansımız bu projenin üzerinde çok durdu."

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe de 2018'in Van için zirve yılı olacağını, Van Gölü sahilinde fizibilite çalışması gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bu çalışmayı tamamladıktan sonra proje arayışlarımız devam etti. Şimdi Van Gölü daha yaşanır hale geliyor. Hizmetleri en iyi şekilde halka sunmanın yollarını arıyoruz. Bu projemizi nisan ayı itibarıyla hayata geçireceğiz." dedi.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da 3 projenin de Kalkınma Bakanlığı'nca onaylandığını ve bunlar için 10 milyon lira kaynak kullanılacağını bildirdi.