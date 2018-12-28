Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Van'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime bir gün ara verildi. Karaman valiliğinden yapılan açıklamaya göre 28 Aralık Cuma günü okullar tatil edildi.

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, söz konusu ilçede eğitime bugün ara verildiği ifade edildi.Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.Kentte devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiği bildirildi.İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Aralık Cuma günü il merkezi ile bağlı köylerdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini belirtti.Van'ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, ilçede karın etkisini sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime yarın bir gün ara verildiği ifade edildi.