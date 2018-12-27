Van'da eğitime kar engeliKaynak: AA
Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu ilçede eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.
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