Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Van'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime bir gün ara verildi.

Van'da eğitime kar engeli



Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, söz konusu ilçede eğitime yarın ara verildiği ifade edildi. Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, söz konusu ilçede eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

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