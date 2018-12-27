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Van Başkale'de okullar tatil mi? (28 Aralık 2018 Cuma)

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Van'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime bir gün ara verildi.

Van Başkale'de okullar tatil mi? (28 Aralık 2018 Cuma)
Van'da eğitime kar engeli 

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçede eğitime yarın ara verildiği ifade edildi. 

Kaynak: AA
Etiketler; #van #tatil
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