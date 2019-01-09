Bingöl'ün merkez ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde, Van'ın Çatak ve Çaldıran ile Bitlis'in Tatvan ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 10 Ocak Perşembe ara verildiği bildirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışının neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullarda 10 Ocak Perşembe eğitime ara verildiği belirtildi.



Genç ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 10 Ocak Perşembe tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamuda görev yapan engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı aktarıldı.



Van

Van'ın Çatak ve Çaldıran ile Bitlis'in Tatvan ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 10 Ocak Perşembe ara verildiği bildirildi.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okulların, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Ocak Perşembe tatil edildiğini belirtti.

Çaldıran Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşacak buzlanma nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin mağdur olmamaları için ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 10 Ocak Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.



Bitlis

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak Perşembe eğitim yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.