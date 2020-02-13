Van'da 13 Şubat 2020 Perşembe okullar tatil mi? Açıklama geldi

Yoğun kar yağışı ve hava şartları nedeniyle Van'da günlük hayat ve ulaşım yolları durma noktasına geldi. Halk okulların tatil edilmesini bekliyordu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kişisel Twitter hesabından tatili duyurdu.

Vali Bilmez'in yaptığı açıklama şöyle;

Olumsuz hava şartları nedeniyle 13-14.02.2020 Perşembe ve Cuma günleri ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli Eğitim-Öğretim,Halk eğitim, RAM, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri 2(iki) gün daha tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır.

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