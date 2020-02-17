Van'da 17 Şubat 2020 Pazartesi okullar tatil mi? Açıklama geldi mi? 

Van'da yaşayan vatandaşlar tarafından bugün Van'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle hayatı sekteye uğrayan Vanlılar, okulların tatil olmasını bekliyor.

Okullar tatil ilan edildiğinde, engelli ve hamile kamu personelleri de izinli sayılıyor.

17 Şubat bugün hakkında Van Valiliği'nden bir açıklama gelmedi. Tatil hakkındaki gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.

Van'da bugün hava durumunun en düşük -5, en yüksek 1 derece ve kar yağışlı olması tahmin ediliyor.



ulusal.com.tr