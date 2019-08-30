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Van'da 2 bin 600 dolar sahte banknot ele geçirildi

Özalp ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 600 dolar sahte banknot ele geçirildi.

Van'da 2 bin 600 dolar sahte banknot ele geçirildi

Van'ın Özalp ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 600 dolar sahte banknot ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda ilçenin Yukarı Tulgalı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 2 bin 600 dolar, Ukrayna menşeli kırmızı civa, 2 gram esrar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 4 aparat ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli K.G. gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #van #uyuşturucu #sahte #özalp #dolar #ARAMA YAPMA UYUSTURUCU KACAKCILIGI
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