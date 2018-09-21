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Van'da 267 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Çaldıran, Muradiye ve Erciş ilçelerinde yurda yasa dışı yollardan giren 267 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 267 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan kontrollerde Çaldıran, Muradiye ve Erciş ilçelerinde 208 Afganistan ve 59 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığınca, yiyecek ve içecek ikramında bulunulan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #van #göçmen
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