Van'ın İpekyolu ilçesinde 301 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Güllük, Hisar ve Bağlan sokaklarındaki 4 eve operasyon düzenledi.



Operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 199 Afganistan, 93 Pakistan, 3 Bangladeş, iki Sri Lanka, 3 İran ve bir Filistin uyruklu gözetim altına alındı.



Olayla ilgili M.S.S, M.A. ve H.D. gözaltına alındı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

