İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Güllük, Hisar ve Bağlan sokaklarındaki 4 eve operasyon düzenledi.
Operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 199 Afganistan, 93 Pakistan, 3 Bangladeş, iki Sri Lanka, 3 İran ve bir Filistin uyruklu gözetim altına alındı.
Olayla ilgili M.S.S, M.A. ve H.D. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Van'ın İpekyolu ilçesinde 301 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Güllük, Hisar ve Bağlan sokaklarındaki 4 eve operasyon düzenledi.