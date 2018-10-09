Van'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 58 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hacıbekir Mahallesi Lalapaşa Sokak'taki bir evde 32 Afganistan, Gevaş Emniyet Amirliği ekipleri de Van-Bitlis karayolunda 23 Bangladeş ve 3 Afganistan uyrukluyu yakaladı.



Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.