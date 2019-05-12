İpekyolu ilçesinde kamyonette yapılan aramada 91 kilo 333 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kamyonette yapılan aramada 91 kilo 333 gram eroin ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.



İstihbarat çalışması sonucu, İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ve İstihbarat Şubesi ekipleri ile İpekyolu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, küçükbaş hayvan taşıyan kamyonu takibe alarak Değirmenköy Mahallesi sınırlarında durdurdu.

Narkotik köpeği "Barut" ve "İmla"nın da kullanıldığı aramada kasaya gizlenmiş 91 kilo 333 gram eroin bulundu.



Sürücü ve yanındaki 2 kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

