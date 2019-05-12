banner1005
Türkiye'den Almanya'ya tepki
Türkiye'den Almanya'ya tepki
Çin, nükleer anlaşmaya sadık kalacak
Çin, nükleer anlaşmaya sadık kalacak
ABD, savaş unsurlarını İran'a karşı gönderdi
ABD, savaş unsurlarını İran'a karşı gönderdi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Van'da 91 kilo 333 gram eroin ele geçirildi

İpekyolu ilçesinde kamyonette yapılan aramada 91 kilo 333 gram eroin ele geçirildi.

Van'da 91 kilo 333 gram eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde kamyonette yapılan aramada 91 kilo 333 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

İstihbarat çalışması sonucu, İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ve İstihbarat Şubesi ekipleri ile İpekyolu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, küçükbaş hayvan taşıyan kamyonu takibe alarak Değirmenköy Mahallesi sınırlarında durdurdu.
Narkotik köpeği "Barut" ve "İmla"nın da kullanıldığı aramada kasaya gizlenmiş 91 kilo 333 gram eroin bulundu.

Sürücü ve yanındaki 2 kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #van
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.