İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, sınırdaki devriye görevi esnasında Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 18'i kadın, 16'sı çocuk 98 düzensiz göçmen yakaladı.
İlçe Jandarma Komutanlığınca yiyecek ve içecek ikramında bulunulan düzensiz göçmenler, İlçe Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Van'ın Başkale ilçesinde 98 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, sınırdaki devriye görevi esnasında Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 18'i kadın, 16'sı çocuk 98 düzensiz göçmen yakaladı.