Gürpınar ilçesi Elemeği Mahallesi kırsalında vatandaşlar, PKK'lı 2 teröristi bölgede görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, teröristlerle temas sağlandı. Çatışmada 1 terörist öldürüldü, 1 terörist ise yaralı ele geçirildi. Bölgede operasyonların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.
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