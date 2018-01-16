Van'dan gelen son dakika haberine göre, Van merkezde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Van merkezde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, söz konusu 3 ilçede eğitime 17 Ocak Çarşamba ara verildiği ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, aynı gün kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını kaydedildi.





