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Van'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi
Van'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi
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Van'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 5 ölü, 37 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Van'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 5 ölü, 37 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Ağartı köyü yakınlarında göçmenleri taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 UL 976 plakalı kamyon devrildi.

Olay yerine 2 UMKE ekibi ile 11 ambulans sevk edildi.

Kazada kamyonun kasasındaki göçmenlerden 5'i hayatını kaybetti, 37'si yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Van'daki hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #van
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