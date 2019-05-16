Van'ın Tuşba ilçesinde göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Ağartı köyü yakınlarında göçmenleri taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 UL 976 plakalı kamyon devrildi.



Olay yerine 2 UMKE ekibi ile 11 ambulans sevk edildi.



Kazada kamyonun kasasındaki göçmenlerden 5'i hayatını kaybetti, 37'si yaralandı.



Yaralılar ilk müdahalenin ardından Van'daki hastanelere kaldırıldı.