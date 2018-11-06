Van'ın Bahçesaray ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçenin 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole yuvarlandı.



Kazada, minibüsteki 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 16 düzensiz göçmen yaralandı.



Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, helikopter ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.