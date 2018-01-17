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Van'da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İpekyolu ilçesinde kar kürerken greyderin devrileceği korkusuyla uçuruma atlayan operatör hayatını kaybetti, yardımcısı yaralandı.

Van'da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde kar kürerken greyderin devrileceği korkusuyla uçuruma atlayan operatör hayatını kaybetti, yardımcısı yaralandı.

İpekyolu Belediyesinin karla mücadele ekibindeki greyder operatörü Fikret Acar ve yardımcısı Erkan Sağınç, aracın devrileceğini sanarak uçuruma atladı.

Kayalıklara çarpan Acar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Sağınç ise ambulansla Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ipekyolu #kaza #van
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