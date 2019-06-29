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Van'da kaçak avcılıkla mücadele

Van'da emniyet güçleri kaçak balık avcılığına yönelik harekete geçti. Toplam 4 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avcılıkla mücadele

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanıldığı belirlenen 4 ton inci kefali ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Yenişehir Mahallesi'nde devriye gezen ekipler, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Aramada 35 çuvalda kaçak avlanıldığı tespit edilen 4 ton inci kefali bulundu.

Sürücü F.K'ye 2 bin 637 lira ceza kesildi, araç 15 gün trafikten men edildi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #van #muradiye #inci kefali
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