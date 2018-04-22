Van'ın Muradiye ve Tuşba ilçelerinde, yasak dönemde kaçak avlanmada kullanıldığı tespit edilen tekne ile 700 metre ağ ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bot Tim Komutanlığı ile Çevre Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, üreme döneminde tatlı su kaynaklarına göç eden ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde av yasağı uygulanan inci kefaliyle ilgili koruma çalışmaları yürütüyor.



Ekipler, Muradiye'ye bağlı Ovapınar ve Karahan mahallelerinde sazlıklar arasına gizlenmiş tekne ile 200 metre ağ buldu.



Tuşba'ya bağlı Halkalı Mahallesi'nde de göle balık yakalamak üzere atılmış 500 metre ağ ele geçirildi.



Kaçak avlandığı tespit edilen kişiye Su Ürünleri Kanunu'na göre bin 322 lira ceza uygulandı.



Ele geçirilen ağlar, İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.