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Van'da kaçakçılık operasyonu

Saray ilçesi yakınlarındaki İran sınırında gümrük kaçağı ilaç, pancar tohumu ve sigara ele geçirildi

Van'da kaçakçılık operasyonu

Van'ın Saray ilçesinde gümrük kaçağı ilaç, pancar tohumu ve sigaranın ele geçirildiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırında hudut birlikleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kaçakçılık faaliyetinin önlenmesi için operasyon düzenledi.

Operasyonda, at sırtında yurda yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan gümrük kaçağı 27 bin 236 adet ilaç, 31 kilogram pancar tohumu ve 9 bin paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaçakçılık #tıbbi malzeme #van
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