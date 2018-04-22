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Van'da kar ve sis etkili oldu

Van'da etkili olan kar ve sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Van'da kar ve sis etkili oldu

Van-Hakkari karayolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde kar ve sis nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Bahçesaray, Çatak ve Başkale ilçelerinde de gece yağan kar, kenti beyaza bürüdü.



Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu bölgelerde belediye ve karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

Sürücü Kamuran Songelen, batı bölgelerde insanların denize girdiği bir dönemde kar yağışının sürpriz olduğunu belirterek, "Başkale'de halen kömür kullanıyoruz. Soğuk havadan dolayı aracım çalışmıyor. Bu yıl kış uzun sürdü." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #van #kar #Sis #olumsuz #etki #Hakkari
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