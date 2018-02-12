Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 20 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.



Karla mücadele ekiplerinin kapalı yollarda çalışmalara başladığının belirtildiği açıklamada, Bahçesaray ilçesine bağlı Küçükköy Mezra yolunun heyelan ve çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olduğu aktarıldı.



Gürpınar ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 3 mahalle yolu açıldı.



Gürpınar Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan Bağrıyanık, Bölmeçalı ve Sapakonak mahallelerinin yollarının açılması için çalışma başlattı.



Bölgeye sevk edilen iş makineleri, yolları ulaşıma açarak mahallelere ulaşımı sağladı.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle karla mücadele ve sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği öğrenildi.