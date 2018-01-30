Van Hakkari karayolunun 70’nci kilometresinde bir kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada, 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 08.00 sıralarında Van-Başkale karayolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi.



Henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu, 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.







Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

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