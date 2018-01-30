Van'ın Gürpınar ilçesinde kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada, 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Van-Başkale karayolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi.
Henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu, 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Van Hakkari karayolunun 70’nci kilometresinde bir kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada, 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.