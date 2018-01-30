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Van'da minibüs ile kamyon çarpıştı

Van Hakkari karayolunun 70’nci kilometresinde bir kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Van'da minibüs ile kamyon çarpıştı

Van'ın Gürpınar ilçesinde kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada, 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Van-Başkale karayolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi.

Henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu, 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.



Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #van #Hakkari #trafik kazası
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