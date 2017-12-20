banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Van'da öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü, yoldaki buzlanma yüzünden kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 10 öğrenci yaralandı.

Van'da öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı
Van'ın Özalp ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü, yoldaki buzlanma yüzünden kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 10 öğrenci yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Okullarına giden öğrencileri taşıyan 65 HA 392 plakalı minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı.

Meydana gelen kazada 10 öğrenci yaralandı. Öğrencilerden birinin Van'a sevk edildiği, diğer öğrencilerin ise Özalp Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve hepsinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
Etiketler; #van #özalp #servis minibüsü #buzlanma #trafik kazası
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşik Arap Emirlikleri bakanına çok sert 'Fahreddin Paşa' tepkisi
Sonraki Haber
Taksim'de yılbaşı kutlaması olacak mı?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.