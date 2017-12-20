Van'ın Özalp ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü, yoldaki buzlanma yüzünden kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 10 öğrenci yaralandı.Kaynak: DHA
Kaza, sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Okullarına giden öğrencileri taşıyan 65 HA 392 plakalı minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı.
Meydana gelen kazada 10 öğrenci yaralandı. Öğrencilerden birinin Van'a sevk edildiği, diğer öğrencilerin ise Özalp Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve hepsinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Van'ın Özalp ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü, yoldaki buzlanma yüzünden kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 10 öğrenci yaralandı.
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