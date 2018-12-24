Van’da Tuşba, İpekyolu, Edremit, Bahçesaray, Başkale, Çatak, Özalp ve Saray ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşullarını nedeniyle okullar tatil edildi.

Van’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle, 295 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamazkenTuşba, İpekyolu, Edremit, Bahçesaray, Başkale, Çatak, Özalp ve Saray ilçelerinde eğitim-öğretime yarın için bir günlük ara verildiği belirtildi..



Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Tuşba, İpekyolu, Edremit, Bahçesaray, Başkale, Çatak, Özalp ve Saray ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, söz konusu ilçelerde eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.



Ayrıca aynı gün kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Van'da 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van'da etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bahçesaray ve Çatak ile Gürpınar ilçesinin Kırkgeçit bölgesindeki tüm mahalle ve mezra yolları kapandı.

Başkale, Gevaş, Muradiye ve Saray ilçelerinde ise bazı yerleşim yerlerine ulaşılamıyor.

Karla mücadele ekipleri ulaşımın sağlanamadığı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.