Van'ın Bahçesaray ilçesinde okullar yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi

Bahçesaray'da eğitime kar engeli



Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.



Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi.