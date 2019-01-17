Bahçesaray'da eğitime kar engeli
Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi.
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