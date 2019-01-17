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Van'da okullar tatil mi? (17 Ocak 2019 Kar tatili)

Van'ın Bahçesaray ilçesinde okullar yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi

Van'da okullar tatil mi? (17 Ocak 2019 Kar tatili)
Bahçesaray'da eğitime kar engeli

Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi. 

Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi. 
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