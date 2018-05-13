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Van'da PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda, 4 sığınak ile barınak tespit edilerek, imha edildi.

Van'da PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Çaldıran'ın Osmanlı ve Dereköy kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik 'Şehit Jandarma Er Osman Gevrek' operasyonu başlatıldı.

Teröristlerin barınma alanlarına düzenlenen operasyonda, 4 sığınak ve barınak tespit edilerek, imha edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #van #çaldıran #pkk sığınakları imha edildi #tsk
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