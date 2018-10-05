Van Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen tam donanımlı "Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" törenle hizmete açıldı.

İpekyolu ilçesindeki Yalımerez Mahallesi'nde 10 bin metrekare alan üzerinde kurulan merkezde Van ve bölgedeki sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonu yapılacak.



Merkezde 4 veteriner hekim, 2 ameliyat personeli, 6 hayvan toplama personeli, 10 hayvan bakıcısı olmak üzere 31 personel hizmet verecek.



Merkezin açılışında bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu, kentte yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen birçok projeyi kısa sürede gerçekleştirdiklerini söyledi.





İnsana yaptıkları hizmetlerin yanı sıra hayatın içindeki canlılara da hizmet etmeye gayret gösterdiklerini belirten Zorluoğlu, "Allah'ın yarattığı her şey bizim için değerlidir. Bugün burada açılışını yaptığımız merkez de bu değerin en önemli göstergesidir. Bu merkez Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bir ilk olma özelliği taşıyor." dedi.



Zorluoğlu, 2015 yılında yapımına başlanan merkeze tıbbı ve medikal malzemeler de alınarak modernizasyonunu yaptıklarını anlatarak, merkezin 224 sokak hayvanını barındıracak kapasitede olduğunu söyledi.



Merkezde tıbbi cihaz ve personeliyle modern bir hayvan hastanesi statüsünde hizmet vereceklerini belirten Zorluoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu hizmet sayesinde Van'ın caddelerinde ve sokaklarında sahipsiz, bakıma muhtaç, yaşlı ve hastalıklı sokak hayvanları görevlilerimiz tarafından toplanarak barınağımızda koruma altına alınacak. Veteriner hekimlerimiz tarafından tedavi edildikten sonra 3-5 gün süreyle kontrol altında tutulup tekrar alındıkları bölgede doğal ortama bırakılacaklar. Hasta, yaşlı ve güçten düşmüş sakat olan sokak hayvanlarımız ise barınağımızda sürekli tutulacak."



Merkezde şubat ayından bu yana 2 bin 283 hayvanın tedavisinin gerçekleştirildiğini ifade eden Zorluoğlu, 850 hayvanın kısırlaştırma, küpeleme, çip ve aşılarının yapıldığını kaydetti.



Zorluoğlu, tedavi edilen 44 hayvanın hayvanseverler tarafından sahiplenildiğini aktardı.



Kent merkezine yeni 19 hayvan beslenme odağı kurulduğunu anlatan Zorluoğlu, toplam 60 odakta sokak hayvanları için 21 ton mama kullanıldığını dile getirdi.



Programa İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri katıldı.



